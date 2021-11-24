На телеканалі СТБ 22 листопада о 20:15 відбудеться прем’єра нового серіалу «Рідна мачуха». Головній героїні, яку зіграла Ольга Арнтгольц, доводиться буквально по цеглинках збирати свою сім’ю та життя після смерті чоловіка. Про що сюжет серіалу «Рідна мачуха» ― читайте в матеріалі.

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Новий серіал «Рідна мачуха» демонструє силу жіночого духу та необхідність вірити в себе. Не завжди усі друзі ― справжні, проте іноді допомога приходить у найважчий час, коли на неї не чекають.

На долю головної героїні Марії Вєтрової випадає стільки випробувань, що часом незрозуміло, як вона зможе виплутатися.

Її чоловіка-бізнесмена вбивають невдовзі після того, як він отримує ділову пропозицію та відмовляється від неї. За Марією вже давно стежать, і провину за смерть чоловіка покладають на неї ― нібито Марія і була замовницею.

Щоб довести свою невинуватість, жінці доведеться мало не тікати з ув’язнення і самотужки шукати злочинця. Паралельно в її сім’ї стаються трагедія за трагедією.

«Не дуже часто трапляється такий цікавий сценарій, коли до останньої серії ти не розумієш, хто ж головний лиходій! Що ж до спільних рис із моєю героїнею, то ми з нею різні. Але все ж таки схожість полягає в тому, що вона бореться за свою сім’ю, за дітей, і в цьому ми схожі ― для мене сім’я означає дуже багато. Це дуже цікава робота ще й тому, що саме на майданчику серіалу “Рідна мачуха” я вперше у своїй кар’єрі зніматимуся в ролі покоївки, вперше приміряю такий костюм», ― розповіла про свою роль Ольга Арнтгольц.

«Рідна мачуха» ― опис серій

Серія 1

Марія та Сергій Вєтрови ― доволі щаслива сім’я, у якій чоловік керує мільйонною компанією, а дружина йому допомагає. Вони живуть зі свекрухою, родичами та своїми дітьми в шикарному будинку і ні в чому собі не відмовляють. Несподівано за героїнею хтось починає стежити, і це збігається з приїздом до країни Віктора ― колишнього Марії, від якого вона пішла до теперішнього чоловіка. Вони двічі зустрічаються, проте Марія не реагує на залицяння Віктора. Коли той зустрічається із Сергієм, розмови про бізнес ідуть прахом. Незабаром Сергій отримує фотодокази, начебто Марія йому зраджувала з Віктором. Коли не спрацьовує провокація, фабрикуються звинувачення проти Марії, начебто вона готувала вбивство Сергія. Після цього помирає її батько, а жінка змушена тікати до тітки в інше місто. Автобус із нею потрапляє в аварію…

Серія 2

Марії поталанило ― в аварії виживає кілька людей, і серед них вона. Проте загинула її сусідка ― Ніна, яка щойно вийшла з колонії. Під час поїздки вона викрала прикраси Марії, а в її куртці залишила свої документи. Після аварії Марія потрапляє до лікарні з опіками і сильними травмами, а там її приймають за Ніну. Марії вдається зателефонувати Тетяні, і тітка, колишня криміналістка, допомагає їй зникнути. Спочатку все йде добре і Тетяна буцімто впізнає в обгорілому тілі Ніни свою племінницю, проте зі столиці вимагають провести генетичну експертизу.

Тим часом свекруха Марії, яка ненавиділа невістку, налаштовує дітей проти матері. Вона розповідає Денисові про те, що в Марії колись були стосунки з Віктором, Наталя чує це і тікає з дому. Вночі на дорозі її збиває машина.

Серія 3

Наталя тікає з дому, але на нічній дорозі її збиває авто. Маша в лікарні за допомогою Тетяни дізнається все про Ніну Фролову і прикидається нею. Проте вона викликає підозру в медсестри. Та весь час їй надокучає запитаннями ― на її думку, Ніна Фролова несправжня. Тому вона йде до лікаря, а потім і до слідчого. Проте Таня змогла провести ДНК-аналіз, який доводить, що Маша померла. Сергій, Віктор і конкуренти Вєтрова дізнаються про смерть Маші. Сергій переконаний, що дружина його підставила, тому навіть не їде на похорон і не дає грошей на нього. Проте він каже про смерть матері Денису. Той їде на похорон із Дмитром. Здається, що Дмитро добре знав батька Марії, хоча й сказав, що всього кілька місяців. На похороні з’являється Віктор, який каже, що Вєтров сам міг підставити дружину.

Серія 4

Маша і Тетяна вирішують, що треба перевестися в приватну клініку, щоб позбутися надокучливої медсестри. Секретарка Сергія Аня починає активно втішати начальника, приходить до нього додому і нав’язує свою компанію всюди. Віктор домагається співпраці з конкурентами Сергія і починає поступово топити компанію «Фелікс». Сергій не виходить із запою, і невдовзі йому доводиться перепрошувати в родичів за свою поведінку. Наталя дізнається про смерть матері з новин, і в неї стається нервовий зрив. Вона віддаляється від сім’ї. Тим часом Денис свариться з батьком, і їхні стосунки добряче псуються. Маша вмовляє пластичного хірурга зробити їй інше обличчя. Вона наважується на пластичну операцію, реабілітація після якої триватиме півтора року.

5 і 6 серія ― 24 листопада

7 і 8 серія ― 25 листопада

9 і 10 серія ― 29 листопада

11 і 12 серія ― 30 листопада

13 і 14 серія ― 1 грудня

15 і 16 серія ― 2 грудня

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Серіал «Рідна мачуха» виходить по дві серії з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. Не пропустіть!

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