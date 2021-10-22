Мелодраматичний серіал «Некероване кохання» вийшов на СТБ 18 жовтня о 20:15. У ньому зіграли відомі актори, які не дадуть вам залишитися байдужими. Скільки серій у серіалі «Некероване кохання» і за яким графіком вони будуть виходить ― читайте в матеріалі СТБ.

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Новий серіал «Некероване кохання» розповість драматичну історію про випадковості, які змінюють життя людей.

У центрі сюжету історія Кіри і Дмитра ― те, як вона змінюється через звичайний випадок, і що потім відбувається з людьми.

Кіра і Дмитро Вишневські ― подружжя, у них прекрасний дім і великі плани на майбутнє. Проте ідеальної сім’ї немає ― вони брешуть і потай мріють позбутися одне від одного.

На початку серіалу «Некероване кохання» Кіра хоче зізнатися, чому вона дурить чоловіка. Її мучить провина і страх, у той час як Діма, дізнавшись дещо, жене по дорозі вночі і також мріє про інше життя.

Аварія перевертає життя Кіри і Діми, а також слідчого Ігоря Бондаря та його дружини Рити. Ігор і Кіра стають пов’язані між собою. Розслідування гірко змінює долі їх обох.

Креативна продюсерка Оксана Калитюк зазначила, що мелодрама «Некероване кохання» ― про кохання, яке об’єднує найнесподіваніші, здавалося б, типи людей.

«Некероване кохання» ― актори серіалу

Антон Батирєв,

Лянка Гриу,

Алла Масленнікова,

Віктор Васильєв,

Ольга Морозова,

Олена Якименко,

Микола Боклан,

Петро Нікітін та ін.

Для вашої зручності ми склали графік виходу всіх серій мелодрами «Некероване кохання» з датами їх прем’єр на телеканалі СТБ.

«Некероване кохання» ― графік виходу

18 жовтня, 20:15 ― 1, 2 серії;

19 жовтня, 20:15 ― 3, 4 серії;

20 жовтня, 20:15 ― 5, 6 серії;

21 жовтня, 20:15 ― 7, 8 серії;

25 жовтня, 20:15 ― 9, 10 серії;

26 жовтня, 20:15 ― 11, 12 серії;

27 жовтня, 20:15 ― 13, 14 серії;

28 жовтня, 20:15 ― 15, 16 серії.

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Серіал «Некероване кохання» виходить на СТБ з понеділка по четвер о 20:15 по дві серії. Не пропустіть!

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