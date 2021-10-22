«Некероване кохання»: графік виходу і скільки буде серій у мелодрамі
Мелодраматичний серіал «Некероване кохання» вийшов на СТБ 18 жовтня о 20:15. У ньому зіграли відомі актори, які не дадуть вам залишитися байдужими. Скільки серій у серіалі «Некероване кохання» і за яким графіком вони будуть виходить ― читайте в матеріалі СТБ.
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Новий серіал «Некероване кохання» розповість драматичну історію про випадковості, які змінюють життя людей.
У центрі сюжету історія Кіри і Дмитра ― те, як вона змінюється через звичайний випадок, і що потім відбувається з людьми.
Кіра і Дмитро Вишневські ― подружжя, у них прекрасний дім і великі плани на майбутнє. Проте ідеальної сім’ї немає ― вони брешуть і потай мріють позбутися одне від одного.
На початку серіалу «Некероване кохання» Кіра хоче зізнатися, чому вона дурить чоловіка. Її мучить провина і страх, у той час як Діма, дізнавшись дещо, жене по дорозі вночі і також мріє про інше життя.
Аварія перевертає життя Кіри і Діми, а також слідчого Ігоря Бондаря та його дружини Рити. Ігор і Кіра стають пов’язані між собою. Розслідування гірко змінює долі їх обох.
Креативна продюсерка Оксана Калитюк зазначила, що мелодрама «Некероване кохання» ― про кохання, яке об’єднує найнесподіваніші, здавалося б, типи людей.
«Некероване кохання» ― актори серіалу
- Антон Батирєв,
- Лянка Гриу,
- Алла Масленнікова,
- Віктор Васильєв,
- Ольга Морозова,
- Олена Якименко,
- Микола Боклан,
- Петро Нікітін та ін.
Для вашої зручності ми склали графік виходу всіх серій мелодрами «Некероване кохання» з датами їх прем’єр на телеканалі СТБ.
«Некероване кохання» ― графік виходу
- 18 жовтня, 20:15 ― 1, 2 серії;
- 19 жовтня, 20:15 ― 3, 4 серії;
- 20 жовтня, 20:15 ― 5, 6 серії;
- 21 жовтня, 20:15 ― 7, 8 серії;
- 25 жовтня, 20:15 ― 9, 10 серії;
- 26 жовтня, 20:15 ― 11, 12 серії;
- 27 жовтня, 20:15 ― 13, 14 серії;
- 28 жовтня, 20:15 ― 15, 16 серії.
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Серіал «Некероване кохання» виходить на СТБ з понеділка по четвер о 20:15 по дві серії. Не пропустіть!
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