Мелодраматичний серіал «Некероване кохання» стартує на СТБ 18 жовтня о 20:15. У ньому зіграли відомі актори, які не залишать вас байдужими. Як склалася доля героїв серіалу і як звичайний випадок змінив їхні життя ― читайте в матеріалі СТБ.

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Життя Кіри і Дмитра здається успішним і щасливим, як з рекламного проспекту. Але Кіра готується до серйозної розмови з коханим, і їй є чого соромитися. У той самий час схвильований Дмитро поспішає на зустріч на величезній швидкості і потрапляє в ДТП. Однак розслідування пригоди викликає дуже багато запитань, на які так мало відповідей. Події після аварії пов’язують Кіру зі співробітником правоохоронних органів Ігорем, який переживає непрості часи з дружиною Ритою.

Які «скелети в шафі» героїв випливуть під час розслідування?

До чого призведе їхня відвертість, і чи правда, що вони, нарешті, знайдуть своє щастя? Читайте опис усіх серій серіалу «Некероване кохання».

«Некероване кохання» ― графік виходу серій

1 серія і 2 серія

Кіра одружена з успішним бізнесменом-красенем Дмитром Вишневським, у них прекрасний будинок і великі плани на майбутнє. Вони взірцева і щаслива подружня пара. Але ця ідилія ― ​​лише картинка, яка приховує нелюбов і таємниці у сім’ї бізнесмена. Подружжя давно нещасне у цих стосунках, але міцні шлюбні узи не дають їм зізнатися в тому, що їхньої сім’ї давно немає чи ніколи й не було. Кіра має розповісти чоловікові, чому і навіщо вона обманювала його багато років. Вона не боїться розлучення, але її мучить почуття провини і лякає його осуд за болючу правду про неї. У цей час Діма, який вирішив назавжди змінити своє життя, жене машину по трасі. Зненацька автомобіль вилітає на зустрічну смугу, він тисне на гальма, але вони не слухаються… Аварія стає точкою неповернення не тільки для Кіри і Діми, а й для іншої пари ― слідчого Ігоря Бондаря та його дружини Рити. Крім того, Рита зникає в той самий день… Чи пов’язані ці події між собою?

Розслідування пригоди зведе Ігоря і Кіру. Намагаючись розібратися, що відбулося насправді ― ДТП чи навмисне вбивство, вони змушені будуть дізнатися гірку правду про своїх близьких і розкрити власні «скелети в шафі». Незабаром виявиться, що кров у Діминій машині належить Риті. Але де вона і що робила в автомобілі?

3 і 4 серія ― 19 жовтня;

5 і 6 серія ― 20 жовтня;

7 і 8 серія ― 21 жовтня;

9 і 10 серія ― 25 жовтня;

11 і 12 серія ― 26 жовтня;

13 і 14 серія ― 27 жовтня;

15 і 16 серія ― 28 жовтня.

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Прем’єра серіалу «Некероване кохання» відбудеться на СТБ 18 жовтня. Щодня з понеділка по четвер о 20:15 на вас чекають по дві нові серії. Не пропустіть!

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