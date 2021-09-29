З понеділка по четвер о 20:15 на СТБ виходить серіал «Колір помсти» ― друга частина трилогії і продовження «Кольору пристрасті». Сергій Сторожев зрежисував усі серії нового сезону, в якому повністю змінилися долі героїв.

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Даша Гомонай змінила зовнішність після подій першого сезону, щоб урятувати себе і близьких. У серіалі її грає інша актриса ― Поліна Калмикова, яка до цього встигла проявити себе в кількох фільмах і театральних постановках.

У центрі сюжету не тільки Даша, а й Марія Матвієнко ― директорка дитячого будинку і її біологічна мати. Марію посадили за вбивство контрабандиста Мілоша Князевицького. Вона ж планує передовсім вийти на волю і розшукати зниклих дітей.

Даша Гомонай змінила особистість ― тепер вона Надя і переховується від правоохоронців, а також намагається почати все наново. Софія Горбач починає свої пошуки Даші, бо не вірить у її смерть під час ув’язнення.

Серіал знімали режисери Сергій Сторожев та Олеся Герко, оператор-постановник Маркіян Канюка, художниця-постановниця Анастасія Антонюженко, виконавча продюсерка Інна Гребенюк, генеральна продюсерка Тетяна Гнєдаш.

«Колір помсти»: опис серій і сюжет

1 серія і 2 серія

У новому сезоні Потапенко намагається довести непричетність Марії до вбивства Мілоша. Тим часом Борисов шантажує Марію, але вона не піддається на шантаж і зізнається у вбивстві, готуючись відбувати термін.

Поки Марія з труднощами освоюється в камері СІЗО, вона дізнається про художницю Дашу Гомонай ― легендарну особистість, яка загинула, але залишилася відома на всю країну.

Іван дізнається, що Софія причетна до смерті Даші й Ореста, але не встигає про це нікому сказати, бо потрапляє в лікарню непритомним. Софія налякана: що як батько почув страшну правду про неї?

Кролл, під ім’ям якого криється Євген, розправляється з Романом за зраду Марії. Для розслідування смерті Романа зі столиці направляють Гаврилова.

Потапенко оголошує Ігоря в розшук, але Борисов і тут домагається свого ― він попереджає Ігоря, і той вчасно тікає. Тим часом, перевіряючи вилучені під час обшуку речі Марії Матвієнко, криміналіст знаходить підтвердження її зв’язку з Дашею Гомонай.

3 серія і 4 серія

Починаються пошуки Ігоря. Борисов прагне закрити справу якомога швидше. Він повідомляє Софії, що виявлено свіжі відбитки пальців Даші Гомонай. Вона починає шукати Дашу. Потапенко веде своє розслідування: розпитує Ханіна про подробиці розтину тіла Даші, але той повідомляє про це Михайлові.

Діана після колонії приходить у дитячий будинок Наді, де живе і виховується її донька Сніжана. Надя дуже переживає через те, що Діана може її впізнати.

У розслідуванні смерті Романа правоохоронці виявляють ще одне зникнення.

Марія отримує термін у колонії суворого режиму. Надя інструктує її, як пристосуватися до нових умов. Незважаючи на труднощі, Марія тримається відсторонено і зберігає гідність, через що отримує прізвисько Графиня. «Сім’я» Марти нападає на Марію, і вона потрапляє в ДІЗО.

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29 вересня, 20:15 — 5, 6 серії;

30 вересня, 20:15 — 7, 8 серії;

4 жовтня, 20:15 — 9, 10 серії;

5 жовтня, 20:15 — 11, 12 серії;

6 жовтня, 20:15 — 13, 14 серії;

7 жовтня, 20:15 — 15, 16 серії;

11 жовтня, 20:15 — 17, 18 серії;

12 жовтня, 20:15 — 19, 20 серії;

13 жовтня, 20:15 — 21, 22 серії;

14 жовтня, 20:15 — 23, 24 серії.

Серіал «Колір помсти» виходить на СТБ з 27 вересня і буде йти по дві серії з понеділка по четвер о 20:15. Не пропустіть нові серії!

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