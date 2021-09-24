Серіал «Колір помсти» виходить на СТБ 27 вересня. Це продовження серіалу «Колір пристрасті», в якому за своє життя бореться Даша Гомонай. Що покажуть у 1 і 2 серіях серіалу «Колір помсти» ― читайте і дивіться на СТБ.

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Марія, заможна і шанована директорка дитячого будинку і вдова начальника митниці Євгена Матвієнка, перебуває під вартою за звинуваченням в убивстві контрабандиста Мілоша Князовицького. Усі докази проти неї, і вона не заперечує провини. Їй доведеться пройти через усі випробування, щоб знайти любов і втрачену колись доньку.

«Колір помсти» 1 і 2 серії від 27.09.2021 ― сюжет

Потапенко намагається довести непричетність Марії до вбивства Мілоша. Її шантажують, але жінка сміливо визнає провину і залишається в ув’язненні. Там вона дізнається історію легендарної художниці Даші Гомонай.

Тим часом таємницю Софії дізнається її близька людина, і дівчина дуже лякається. Та чому він не повідомив усім, яка вона насправді?

Надя, під ім’ям якої ховається Даша, залишається осторонь і боїться, що про її таємниці могли довідатись не ті люди.

Тим часом криміналіст знаходить серед речей Марії несподіваний доказ…

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Прем’єра серіалу «Колір помсти» відбудеться 27 вересня, і він виходитиме по дві серії з понеділка по четвер о 20:15. Не пропустіть!

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