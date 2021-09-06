Сегодня, 7 сентября, в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 3 и 4 серии фильма «Пикник». Читайте анонс 3–4 серий сериала «Пикник» прямо сейчас!

Вера и Олег говорят об инциденте, произошедшем с Настей. В ходе разговора они приходят к выводу, что так мало говорили друг с другом в последнее время, что просто перестали понимать. Олег рассказывает Лёне о случившемся. Лёня советует ему поговорить с Владом и расставить все по местам. Олега гложет, что с женой они отдалились друг от друга… Алла делится с Верой подозрениями, что у нее рак. По мнению девушки, все симптомы указывают именно на эту болезнь. Вера проводит осмотр Аллы, анализирует ее симптомы и советует ей сделать тест на беременность…

В ролях: Анна Кузина, Кирилл Жандаров, Вера Кобзарь, Максим Девизоров, Алина Чебан, Анна Тамбова, Людмила Загорская, Александр Кобзарь, Мария Стопник и др.

Video: «Пикник»: анонс 3–4 серий Серіал Пікнік- 1, 2 серії на сайті СТБ вже -0609.2021. Про що сюжет 1 та 2 серій серіалу Пікнік

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