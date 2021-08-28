«Пікнік»: дата старту

Зовсім скоро глядачі телеканалу СТБ побачать прем’єру 8-серійної мелодрами «Пікнік» виробництва «Mamas film production». Подробиці і дата старту ― далі в матеріалі!

Прем’єра серіалу «Пікнік» відбудеться 6 вересня о 20:15 на телеканалі СТБ!

Ключовою темою в серіалі є криза середнього віку. Телеглядач стане свідком відразу декількох сюжетних ліній. Долі та історії головних героїв тісно між собою переплетені.

У фокусі уваги перебуває подружня пара ― Віра (Анна Кузіна) та Олег (Кирило Жандаров) Лапіни, які 17 років разом. Вони виховують доньку-підлітка і маленького сина. Здається, Олег і Віра так давно разом, що вже все знають одне про одного. Проте вони почали віддалятися. На пікніку з добрими друзями трапиться інцидент, який спричинить справжню бурю пристрастей, і всі скелети в шафах героїв будуть виявлені…

У ролях: Анна Кузіна, Кирило Жандаров, Віра Кобзар, Максим Девізоров, Аліна Чебан, Анна Тамбова, Людмила Загорська, Олександр Кобзар, Марія Стопник та ін.

Режисерка-постановниця: Ірина Громозда.

Оператор-постановник: Сергій Крутько.

Художник-постановник: Тарас Кузуб.

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