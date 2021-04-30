На СТБ відбудеться прем’єра 4-серійної мелодрами «Мій коханий друг»

Серіальна весна на СТБ триває! 5 травня о 20:15 у слоті «СТБ-серіал» глядачі побачать прем’єру 4-серійної мелодрами «Мій коханий друг» виробництва «Київтелефільм». Головна героїня, Маша, пройде довгий шлях, щоб знайти своє щастя…

За сюжетом шестирічну Машу після смерті батьків відправляють до дитячого будинку. Там вона зустрічає Діму, який обіцяє бути завжди поруч і захищати її. Через роки Діму забирають з дитячого будинку, незабаром він іде в армію, його зв’язок з Машею обривається.

Дівчина тим часом проходить навчання в кулінарному коледжі й починає працювати в ресторані. Там вона знайомиться з Олегом, який незабаром їй освідчується. Проте цього дня сюрпризи для Маші не закінчуються. Вона дізнається, що компаньйоном Олега є той самий Діма. Несподівано для себе Діма усвідомлює, що ревнує Машу. Як виявилося, вона все ще дорога йому. За кілька днів до весілля Олег потрапляє в ДТП і збиває людину. Поки Діма намагається допомогти потерпілому, Олег у паніці тікає з місця події. Патруль вирішує, що Діма винен у трагедії, оскільки автівка належить йому, та й більше нікого на місці події немає. Маші про цю трагедію повідомляє Олег. Її шокує звістка про те, що Діма збив людину. Тим паче вона втратила батька в автокатастрофі.

Героям доведеться ухвалити низку непростих рішень. Чи зможе Маша розібратися, на чиєму боці правда і хто їй по-справжньому дорогий?

Виробництво: Київтелефільм.

Авторки сценарію: Олена Арбузова, Анна Арбузова.

Режисер-постановник: Сергій Щербін.

Оператор-постановник: Артем Козирєв.

У ролях: Олександра Каштанова, Дмитро Белякін, Кирило Дицевич, Анастасія Масленникова, Юлія Такшина, Анна Богдан, Єфросинія Мельник та ін.

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