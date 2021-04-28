Не пропустіть новий серіал від культової режисерки Оксани Байрак – дивіться онлайн Сніг посеред літа з 4 травня на СТБ!

Кіноцикл Знаки любові продовжується. Сніг посеред літа – унікальна історія про те, що означає кохання для жінки Діви. Олена заміжня за Глібом. На перший погляд, у них чудові стосунки: усе почалося зі шкільного захоплення та переросло в міцний шлюб. Однак побут, постійна метушня віддалили їх одне від одного. Натомість на горизонті з’явився третій. Що обере Олена: тихе сімейне життя чи з головою порине в нову пристрасть? Слідкуйте за історією Олени у фільмі Оксани Байрак Сніг посеред літа.

Video: Сніг посеред літа – дивіться на СТБ із 04.05.2021

Серіал Сніг посеред літа – 1 серія вийде в ефір вже 04.05.2021. Про що буде 1 серія серіалу Сніг посеред літа читайте в анонсі