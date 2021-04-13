З понеділка по четвер о 20:15 на телеканалі СТБ вийде 3 сезон серіалу «Папаньки». У третьому сезоні відбудеться велике переселення «папаньок» за місто, де їх чекають яскраві пригоди. Читайте кількість серій і графік виходу серіалу просто зараз!

Графік виходу серіалу «Папаньки»-3:

12 квітня, 20:15 ― 1 серія

12 квітня, 21:00 ― 2 серія

13 квітня, 20:15 ― 2 серія

13 квітня, 21:00 ― 3 серія

14 квітня, 20:15 ― 3 серія

14 квітня, 21:00 ― 4 серія

15 квітня, 20:15 ― 4 серія

15 квітня, 21:00 ― 5 серія

Нагадаємо, з понеділка по четвер глядачі зможуть спостерігати за життям «папаньок» у слоті «СТБ-серіал» о 20:15.

Video: «Папаньки»-3: кількість серій і графік виходу Папаньки - кількість серій і графік виходу серій. Скільки серій в серіалі Папаньки, читайте в матеріалі

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