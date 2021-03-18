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«Вірина любов»: кількість серій і графік виходу

18.03.2021

Зовсім скоро, 22 березня о 20:15, на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра мелодрами від «Starlight Production» «Вірина любов». Фільм складатиметься з 8 серій. Читайте графік виходу серіалу «Вірина любов» далі в матеріалі.

  • 22 березня, 20:15 1 серія
  • 22 березня, 21:10 2 серія
  • 23 березня, 20:15 3 серія
  • 23 березня, 21:10 4 серія
  • 24 березня, 20:15 5 серія
  • 24 березня, 21:10 6 серія
  • 25 березня, 20:15 7 серія
  • 25 березня, 21:10 8 серія

Режисер: Анатолій Григор’єв

У ролях: Олена Шилова, Андрій Чернишов, Зоряна Марченко, Павло Харланчук, Даша Грачова, Максим Самчик та ін.

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