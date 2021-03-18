«Вірина любов»: кількість серій і графік виходу
18.03.2021
Зовсім скоро, 22 березня о 20:15, на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра мелодрами від «Starlight Production» «Вірина любов». Фільм складатиметься з 8 серій. Читайте графік виходу серіалу «Вірина любов» далі в матеріалі.
- 22 березня, 20:15 — 1 серія
- 22 березня, 21:10 — 2 серія
- 23 березня, 20:15 — 3 серія
- 23 березня, 21:10 — 4 серія
- 24 березня, 20:15 — 5 серія
- 24 березня, 21:10 — 6 серія
- 25 березня, 20:15 — 7 серія
- 25 березня, 21:10 — 8 серія
Режисер: Анатолій Григор’єв
У ролях: Олена Шилова, Андрій Чернишов, Зоряна Марченко, Павло Харланчук, Даша Грачова, Максим Самчик та ін.
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