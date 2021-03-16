«Папаньки» повертаються: 12 квітня в ефірі СТБ прем’єра третього сезону

Зовсім скоро глядачі побачать продовження улюбленої історії. У третьому сезоні відбудеться велике переселення папаньок за місто, де на них чекають яскраві пригоди. Нові епізоди виходитимуть з понеділка по четвер о 20:15.

«Папаньки-3», як і раніше, сімейна комедія, сюжет якої сповнений несподіваних поворотів і конфліктів.

Першим за місто переїжджає Єгор Козаченко (Єгор Крутоголов) з вагітною Світланою (Лілія Ребрик) і сином Ігорем (Дем’ян Шиян). Він нарешті добудував свій будинок і другу дитину хоче привезти саме сюди. Правда, підготовка до пологів – це те ще випробування для сім’ї Козаченків, особливо для Єгора! Також він, як і обіцяв, відкриває власний ресторан з гриль-кухнею, але йому в цьому всіляко заважають голова села (Назар Задніпровський) і його підручні.

А допомагає Єгору з бізнесом Микита Павленко (Женя Гашенко), який усе-таки звільниться з ненависного банку. Микита з Ірою (Ольга Арутюнян) на межі розлучення, ось і поїхали за місто шукати гармонію. А знайшли проблемних сусідів. До того ж Ольга Миколаївна (Вікторія Булітко) не втрачає надії завоювати серце Микити. Кого ж вибере нерішучий Павленко?

У родині Малишева (Женя Сморігін) теж поповнення – до нього після 30 років відсутності повернеться батько. І Женя зрозуміє, як непросто бути не тільки папанькою, але й дитиною. До речі, за місто Малишеви переїдуть саме через Жениного батька, який затопить їхню квартиру. Чи готове найбільше сімейство до життя на природі, і чи готовий сам Женя до того, що його старша дочка вже занадто доросла?

І нарешті – Саша (Андрій Федінчик), який останнім опиниться за містом і не зовсім з власної волі, тому що… переховуватиметься! У третьому сезоні Саша, нарешті, закохається і захоче серйозних стосунків. Проте на шляху до цієї мети стане Таня (Наталка Денисенко), яка має намір боротися за Сашу не тільки як за батька своєї дитини. Найзаплутаніший любовний трикутник третього сезону, а кого вибере Саша, глядачі дізнаються в самому кінці серіалу.

Улюблені герої так само весело, невимушено і життєрадісно долатимуть усі перешкоди – уже з 12 квітня, з понеділка по четвер, о 20:15 на телеканалі СТБ. Не пропустіть!

Video: «Папаньки» повертаються: 12 квітня в ефірі СТБ прем’єра третього сезону Нові епізоди виходитимуть з понеділка по четвер о 20:15

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