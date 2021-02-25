Не пропустіть повернення улюбленого гумористичного серіалу Татусі! 3 сезон стане для героїв новим випробуванням, адже вони покинуть тісні квартири та переїдуть за місто. Свійські тварини, городи та свіже повітря… Сільська романтика! Проте не для татусів. Дивіться онлайн серіал Татусі 3 сезон на СТБ з 12 квітня та не пропустіть кантрі пригоди відчайдушних татів.

Video: Татусі 3 сезон – дивіться на СТБ з 12.04.2021 (АНОНС 2)

Серіал Татусі – 1 серія вийде в ефір вже 12.04.2021. Про що буде 1 серія серіалу Татусі читайте в анонсі