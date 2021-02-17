5 фактів про фільм «Мама»
17.02.2021
Телеканал СТБ і компанія «Основа Фільм Продакшн» зняли 4-серійну драму «Мама», події якої розгортаються на окупованому Донбасі. Прем’єра проєкту в ефірі СТБ відбудеться 19 лютого о 20:15, до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні. Читайте 5 фактів про фільм «Мама», які ви не знали.
- Ідея і посил. У кожного героя, який захищає Україну на війні, є мама. Проєкт покаже збірний образ усіх солдатських матерів.
- Цікавий сюжет. Головна героїня фільму Ніна Петрівна живе з сім’єю в Житомирі. У той момент, коли її син Віталій Швидченко пішов добровольцем на фронт захищати свою країну, у мирному житті Ніни Петрівни оселилася війна. В один із звичайних днів вона дізнається, що Віталій потрапив у полон. Обставини складаються так, що єдиний шанс повернути свою дитину ― вирушити самостійно на її пошуки. Ніні Петрівні доведеться пройти довгий шлях, змінити міста і села, пройти блокпости і кабінети місцевої влади, зустрітися віч-на-віч з ворогом, і все це для того, щоб дізнатися найважливішу відповідь для матері ― чи жива її дитина.
- Найкращі актори країни. У стрічці «Мама» зіграли: Олеся Жураківська, Микола Боклан, Костянтин Корецький, Тамара Антропова, Михайло Кришталь, Максим Боряк, Олександр Божко, Дар’я Матвєєва та ін.
- Якісне виробництво. Фільм «Мама» знято силами «Основа Фільм Продакшн». Студія займається створенням сучасних серіалів для людей різних вікових категорій.
- Олеся Жураківська в головній ролі. Чуттєва і чуйна Олеся Жураківська ― кумир сотень тисяч українців. На її рахунку десятки проєктів, серед яких роботи в телесеріалах і повному метрі. Сьогодні виконавиця реалізує свій талант на театральній сцені і в кіно, знімаючись в українських драмах. Яскрава зовнішність і бурхливий темперамент роблять артистку улюбленицею багатьох шанувальників вітчизняного кіно і телебачення.
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