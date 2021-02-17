Телеканал СТБ і компанія «Основа Фільм Продакшн» зняли 4-серійну драму «Мама», події якої розгортаються на окупованому Донбасі. Прем’єра проєкту в ефірі СТБ відбудеться 19 лютого о 20:15, до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні. Читайте 5 фактів про фільм «Мама», які ви не знали.

Ідея і посил. У кожного героя, який захищає Україну на війні, є мама. Проєкт покаже збірний образ усіх солдатських матерів.

Цікавий сюжет. Головна героїня фільму Ніна Петрівна живе з сім’єю в Житомирі. У той момент, коли її син Віталій Швидченко пішов добровольцем на фронт захищати свою країну, у мирному житті Ніни Петрівни оселилася війна. В один із звичайних днів вона дізнається, що Віталій потрапив у полон. Обставини складаються так, що єдиний шанс повернути свою дитину ― вирушити самостійно на її пошуки. Ніні Петрівні доведеться пройти довгий шлях, змінити міста і села, пройти блокпости і кабінети місцевої влади, зустрітися віч-на-віч з ворогом, і все це для того, щоб дізнатися найважливішу відповідь для матері ― чи жива її дитина.

Найкращі актори країни. У стрічці «Мама» зіграли: Олеся Жураківська, Микола Боклан, Костянтин Корецький, Тамара Антропова, Михайло Кришталь, Максим Боряк, Олександр Божко, Дар’я Матвєєва та ін.

Якісне виробництво. Фільм «Мама» знято силами «Основа Фільм Продакшн». Студія займається створенням сучасних серіалів для людей різних вікових категорій.

Олеся Жураківська в головній ролі. Чуттєва і чуйна Олеся Жураківська ― кумир сотень тисяч українців. На її рахунку десятки проєктів, серед яких роботи в телесеріалах і повному метрі. Сьогодні виконавиця реалізує свій талант на театральній сцені і в кіно, знімаючись в українських драмах. Яскрава зовнішність і бурхливий темперамент роблять артистку улюбленицею багатьох шанувальників вітчизняного кіно і телебачення.

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