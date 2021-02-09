19 лютого о 20:15 на телеканалі СТБ вийде 4-серійна драма «Мама», події якої розгортаються на окупованому Донбасі. Читайте інтерв’ю з актором серіалу «Мама» Костянтином Корецьким просто зараз.

Що для вас означає війна?

Це біль у кожному серці.

Як ви гадаєте, що відчуває мати, відправляючи дитину на фронт?

Таке відчуття… Коли я читаю сценарій, коли я бачу це все, серце стискається. Ось так, серце стислося ― і вже не відпускає.

Що асоціюється у вас із вашим рідним регіоном — Харковом?

Це Україна. Це дуже непростий регіон, але це Україна. Я дуже щасливий, що жив у Харкові. Що, незважаючи на все, він лишився Україною. Що там є мої друзі, мої справжні українці. Незважаючи на те, якою мовою вони розмовляють, вони захищають свою країну.

Чим неповторний ваш рідний край?

Є такий анекдот російською мовою: «А это правда, что в Харькове говорят только “тю”, “ля” и “шо”? ― Тю, ля, а шо?».

Як ви гадаєте, що об’єднує всіх українців?

Україна. Любов до своєї країни, любов до своєї землі. Це найголовніше.

Чому проєкт «Мама» важливий для українців?

Тому що він показує наш національний біль зсередини. З серця матері. З серця кожного з нас. Той самий біль, який ми бачимо в новинах, з розповідей друзів, а тут ми бачимо його зсередини.

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