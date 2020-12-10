«Обійми брехні»: кількість серій і графік виходу серіалу
Телеканал СТБ і Starlight Production 14 грудня почнуть показ нової 8-серійної мелодрами «Обійми брехні». В ефірі глядачі стежитимуть за історією неймовірного кохання Тимура і Нани, яких на 20 років розлучили непорозуміння і страшна таємниця. Читайте кількість серій і графік виходу серіалу «Обійми брехні» далі в матеріалі.
Графік виходу серіалу:
- 14 грудня, 20:15 — 1, 2 серії
- 15 грудня, 20:15 — 3, 4 серії
- 16 грудня, 20:15 — 5, 6 серії
- 17 грудня, 20:15 — 7, 8 серії
Виробництво: Starlight Production.
Авторка сценарію: Оксана Калитюк.
Режисер-постановник: Дмитро Лактіонов.
Оператор-постановник: Михайло Марков.
Генеральна продюсерка: Галина Балан-Тімкіна.
У ролях: Аліна Сергєєва, Дмитро Ульянов, Олександр Кобзар, Яків Кучеревський, Олександр Наумов, Даша Грачова, Анна Адамович, Леся Островська, Ольга Морозова, Ірина Мельник та ін.
Video: «Обійми брехні»: кількість серій і графік виходу серіалу
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