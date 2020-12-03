Телеканал СТБ і Starlight Production 14 грудня почнуть показ нової 8-серійної мелодрами «Обійми брехні». В ефірі глядачі стежитимуть за історією неймовірного кохання Тимура і Нани, яких на 20 років розлучили непорозуміння і страшна таємниця. Читайте кількість серій і графік виходу серіалу «Обійми брехні» далі в матеріалі.

Графік виходу серіалу:

14 грудня, 20:15 — 1, 2 серії

15 грудня, 20:15 — 3, 4 серії

16 грудня, 20:15 — 5, 6 серії

17 грудня, 20:15 — 7, 8 серії

Виробництво: Starlight Production.

Авторка сценарію: Оксана Калитюк.

Режисер-постановник: Дмитро Лактіонов.

Оператор-постановник: Михайло Марков.

Генеральна продюсерка: Галина Балан-Тімкіна.

У ролях: Аліна Сергєєва, Дмитро Ульянов, Олександр Кобзар, Яків Кучеревський, Олександр Наумов, Даша Грачова, Анна Адамович, Леся Островська, Ольга Морозова, Ірина Мельник та ін.

Video: «Обійми брехні»: кількість серій і графік виходу серіалу Обійми брехні - кількість серій і графік виходу серій. Обійми брехні - серіал від СТБ, вийде в ефір 14 грудня 2020. Скільки серій в серіалі Обійми брехні, читайте в матеріалі

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