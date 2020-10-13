Життя головної героїні серіалу Мій чоловік, моя жінка Віри змінює один нещасний випадок: її чоловік став винуватцем пожежі, у якій ледь не загинули люди. Щоб врятувати коханого від в’язниці та відкупитися, Віра наважилася на серйозний крок – стати сурогатною матір’ю. Тільки ось чоловік героїні не оцінив жертви дружини… Однак оцінив постраждалий від пожежі. Хто виявиться своїм, а хто чужим? Відповідь дізнайтеся зовсім скоро – дивіться онлайн серіал Мій чоловік, моя жінка з 19.10.2020 на СТБ.

Video: Серіал Мій чоловік, моя жінка: дивіться з 19 жовтня (Анонс) 19.10.2020 почнеться серіал Мій чоловік, моя жінка 1 сезон. Дізнайтеся, що чекає на глядачів в 1 сезоні Мій чоловік, моя жінка вже зараз

Video: Серіал Мій чоловік, моя жінка: дивіться з 19 жовтня (Анонс)

19.10.2020 почнеться серіал Мій чоловік, моя жінка 1 сезон. Дізнайтеся, що чекає на глядачів в 1 сезоні Мій чоловік, моя жінка вже зараз