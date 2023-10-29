Повернення до себе 1 сезон 4 серия: смотреть онлайн

Серия 4 | 29.10.2023 | Сезон 1

В сериале Повернення до себе 1 сезон 4 серия от 29.10.2023 Главная героиня посмотрит своему страху в глаза. Смотрите онлайн на сайте СТБ!

Лена вместе с Андреем возвращаются в свой родной город. Они твердо намерены разыскать преступника. По замыслу героев Лена должна выступить приманкой. А Андрей гарантирует девушке безопасность. Однако все ли пойдет по плану? Покажет сериал Повернення до себе.

С самого утра девушка исчезает из квартиры. Андрей обращается за помощью в правоохранительные органы и понимает, что нужно действовать самостоятельно. Каждая минута сейчас важна. Успеет ли он спасти свою возлюбленную? Какая судьба ждет Андрея и Елену? Чтобы узнать, смотрите онлайн мелодраму Повернення до себе 1 сезон 4 серия на сайте СТБ.

Повернення до себе

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