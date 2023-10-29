Повернення до себе 1 сезон 3 серия: смотреть онлайн

Серия 3 | 29.10.2023 | Сезон 1

В сериале Повернення до себе 1 сезон 3 серия от 29.10.2023 Елене придется встретиться со своим кошмаром один на один. Смотрите онлайн на сайте СТБ!

Лена полностью доверилась Андрею. После проведенной вместе ночи она находит у мужчины документы, связанные с расследованием ее дела. Это очень пугает девушку и она решает снова сбежать. Неужели именно Андрей испортил ее жизнь много лет назад? Покажет сериал Повернення до себе.

Лена отправляется на дачу Майи. Это единственное безопасное место для нее. Девушка еще не догадывается, что Андрей проследил за ее подругой. После отъезда Майи он пробирается в дом, чтобы выяснить все. Неужели Лена снова попала в ловушку? Чтобы узнать, смотрите онлайн мелодраму Повернення до себе 1 сезон 3 серия на сайте СТБ.

Повернення до себе

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