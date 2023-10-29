Повернення до себе 1 сезон 2 серия: смотреть онлайн

Серия 2 | 29.10.2023 | Сезон 1

В сериале Повернення до себе 1 сезон 2 серия от 29.10.2023 Елена будет бороться со страхом и попытается забыть все пережитое. Смотрите онлайн на сайте СТБ!

Девушка снова получает звонки с угрозами. Однако даже полиция отказывается ей помочь. Елене ничего не остается, кроме как сбежать из города. Сумеет ли она скрыться от преследователя? Покажет сериал Повернення до себе.

Лена переехала в другой город. Уже три года она работает в парикмахерской, где стала любимым мастером среди клиентов. Однако свой страх она не смогла побороть. Елена очень замкнутая и избегает мужчин вокруг. Единственный близкий ей человек – коллега и подруга Майя. Неожиданно их парикмахерскую выкупает Андрей. Мужчина заставляет девушку изменить внешний вид, что вызывает резкую негативную реакцию. Однако позже он спасает Елену. Возможно эта встреча поможет девушке оправиться? Что ждет Елену: еще одно испытание или шанс на счастье. Чтобы узнать, смотрите онлайн мелодраму Повернення до себе 1 сезон 2 серия на сайте СТБ.

Повернення до себе

Смотрите сериал Повернення до себе 1 сезон 1 серия