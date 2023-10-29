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Video: Повернення до себе 1 сезон 1 серия: смотреть онлайн

Смотреть онлайн Повернення до себе 1 сезон 1 серия от 29.10.2023. Сериал Повернення до себе 1 сезон 1 серия смотреть онлайн на сайте СТБ
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Сериалы Серия 1 Повернення до себе 1 сезон 1 серия смотреть онлайн от 29.10.2023
Серия 1 | 29.10.2023 | Сезон 1

Сериал Повернення до себе 1 сезон 1 серия от 29.10.2023 покажет историю молодой девушки Елены, которая твердо будет противостоять всем испытаниям судьбы. Смотрите онлайн на сайте СТБ!

Елена победила на местном конкурсе красоты. Девушка радовалась, ведь это открыло ей двери в новую жизнь. Теперь она имеет шанс сменить работу и вместе с любимым воплотить свою мечту. Что может пойти не так? Покажет сериал Повернення до себе.

Елена стала настоящей звездой в маленьком городе Счастливое. Этому не очень рад ее парень Ваня. Теперь пара постоянно ссорится, что приводит к ужасному происшествию. После празднования Дня города девушка вынуждена возвращаться домой одна, ведь Ваня на нее обиделся. Почти возле дома на девушку нападают.  Что произошло с Еленой? Сможет ли девушка восстановиться и простить Ваню? Чтобы узнать, смотрите онлайн мелодраму Повернення до себе 1 сезон 1 серия на сайте СТБ.

Повернення до себе

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