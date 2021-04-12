Сериал СТБ Папаньки 3 сезон возвращается на ваши экраны, чтобы подарить новый заряд эмоций, интриг и приключений от любимой компании пап-шутников. В новом сезоне на долю героев выпало немало испытаний и приключений! Неисправимый ловелас Саша наконец встретил ту, которая смогла украсть его сердце! Неужели мужчина, а в душе настоящий подросток, был готов к серьезным отношениям? Как изменилась жизнь Жени, когда в его дверь внезапно постучал родной отец, которого он не видел 30 лет? И выдержал ли брак Иры и Никиты постоянные ссоры после появления злополучной разлучницы? Все это вы увидите совсем скоро в юмористическом сериале Папаньки 3 сезон! А вот Егор со Светой решили переехать за город, чтобы наслаждаться экопрелестями загородной жизни каждый день. На новоселье к супругам пришли друзья, которые тоже устали от городской духоты и тесноты. Именно поэтому им в голову пришла замечательная идея – переехать в деревню! Но герои не знали, что сельская романтика не ограничивается яркими красками, нетронутой природой и спокойствием.

Какой оказалась для героев жизнь в стиле «кантри»? И не пожалели ли они о решении переехать за город? В новом сезоне вас ждет вдвое больше приключений, шуток и жизненных перипетий, от которых просто невозможно оторвать взгляд! Смотрите онлайн сериал Папаньки 3 сезон на сайте СТБ!

В ролях: Егор Крутоголов, Евгений Гашенко, Евгений Сморигин, Андрей Фединчик, Лилия Ребрик, Ольга Арутюнян, Вероника Лукьяненко, Надежда Кондратовская, Ольга Лукьяненко, Олег Стальчук, Лариса Трояновская, Наталья Денисенко, Виктория Булитко, Алексей Сморигин, Демьян Шиян и другие.

Оператор-постановщик: Константин Чумаков

Режиссер-постановщик: Максим Бернадский

Художник-постановщик: Александра Кодий

Руководитель проекта: Наталья Каптан

Смотрите также сериал Ворожка