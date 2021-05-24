Сериал СТБ Неверная – это история про молодую женщину Елену, которая создала две семьи в разных городах и стала идеальной женой сразу для двух мужчин. Был ли у этого любовного треугольника хэппи энд? Узнайте прямо сейчас!

Елена и Евгений прожили вместе 15 лет и воспитывали двоих детей. Главная героиня была счастливой в личной жизни, пока однажды не встретила молодого и красивого бизнесмена Алексея, которого полюбила так же сильно, как и первого мужа. С этого времени у Елены двое законных мужей, две семьи в разных городах и двойная жизнь, в которой все продумано до мелочей. Так длилось 5 лет. Однако идеально отработанную схему разрушила неожиданная беременность. Кто отец ребенка: первый муж Евгений или молодой бизнесмен Алексей? Перед героиней сериала Неверная 1 сезон стоит непростой выбор.

После долгих колебаний Елена решает остаться с Евгением, с которым у нее уже есть двое детей и 20 лет брака за плечами. Алексею она врет, что изменила с любовником, и мужчина прогоняет неверную жену. Жизнь Елены потихоньку налаживается. Но однажды Евгений находит поддельный паспорт жены, в котором стоит штамп о браке с Алексеем. Сможет ли героиня выкрутиться из этой ситуации? Не пропустите увлекательную историю о любовных перипетиях – смотрите сериал Неверная 2021 онлайн на СТБ!

В ролях: Анна Миклош, Сергей Стрельников, Виталий Кудрявцев, Тарас Цымбалюк, Евгений Ламах, Леся Островская, Юлия Буйновсквя, Елизар Назаренко, Виктор Сарайкин, Лариса Трояновская, Дарья Барихашвили, Татьяна Малкова, Данил Шевченко, Александр Бегма, Екатерина Свириденко, Сергей Щербин

Режиссер: Евгений Баранов

Оператор: Антон Вербин

Количество серий: 16

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