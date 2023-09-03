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Video: Сериал Навчи мене бачити зорі 4 серия смотреть онлайн от 03.09.2023

Сериал Навчи мене бачити зорі 4 серия от 03 смотреть онлайн. Новый сериал Навчи мене бачити зорі 4 серия от 03.09.2023 уже на сайте СТБ
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Вы смотрите финал мелодрамы с напряженным сюжетом Навчи мене бачити зорі 4 серия от 03.09.2023 на сайте СТБ. Что произойдет с главными героями этой драмы – бизнесменом Алексеем и учительницей Надеждой? Смогут ли они получить свой заслуженный хэппи-энд?

Надя в отчаянии. Алексей оказался за решеткой, а социальная служба уже появилась на пороге их дома, чтобы забрать Лизу в кризисный центр. В сериале Навчи мене бачити зорі 2023 у девочки начинается истерика – она недавно потеряла мать, отец в тюрьме, а теперь ее хотят забрать у единственного близкого человека, который у нее остался!

Надя сразу звонит Сергею и просит его о помощи. Он как настоящий супергерой приносит документы о том, что он теперь официальный опекун Лизы. Надежда очень рада такому развитию событий, даже не догадываясь, что Сергей совершенно не тот человек, за которого себя выдает в сериале Навчи мене бачити зорі 4 серия от 03.09.2023.

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