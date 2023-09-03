Сериал Навчи мене бачити зорі 3 серия смотреть онлайн от 03.09.2023

Серия 3 | 03.09.2023 | Сезон 1

Вы смотрите продолжение напряженной мелодрамы Навчи мене бачити зорі 3 серия от 03.09.2023, в которой рассказывается история двух очень разных людей, чьи судьбы соединились из-за трагических обстоятельств.

Когда Сергей, Надежда и Лиза идут за покупками, рэкетиры похищают девочку. Алексей не понимает, как это могло произойти, а Сергею стыдно признаться в том, что он распустил охрану по личной причине. И причина эта – Надежда, с которой Сергей хотел провести время наедине в сериале Навчи мене бачити зорі 2023.

Похитители выходят на связь с Алексеем и требуют у него подписать документы о передаче им банка в обмен на жизнь Лизы. Отдаст ли Алексей свой бизнес? И что произойдет на встрече с преступниками? Смотрите в мелодраме с закрученным сюжетом Навчи мене бачити зорі 3 серия от 03.09.2023.

Дивитися онлайн серіал Навчи мене бачити зорі – всі серії

Дивіться онлайн: серіал Навчи мене бачити зорі 2 серія від 03.09.2023