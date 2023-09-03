Video: Сериал Навчи мене бачити зорі 2 серия смотреть онлайн от 03.09.2023
В сериале Навчи мене бачити зорі 2 серия от 03.09.2023 Надежда начинает работать в доме Алексея. Теперь она персональная учительница Лизы пока девочка приходит в себя после гибели матери. Когда об этом узнает бывший муж Нади, то решает совершить еще одну маленькую месть. Влад отказывается отдать Надежде ее ноутбук, на котором хранится исследование учительницы в сфере детской психологии.
В сериале Навчи мене бачити зорі 2023 Алексей хочет найти того, кто устроил автокатастрофу, в которой погибла его жена. Также он хочет найти крысу в своей компании и в этом ему помогает начальник службы безопасности Сергей. В сериале Навчи мене бачити зорі 2 серия от 03.09.2023 Сергей начинает проявлять большое внимание Надежде, что очень ей льстит.
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