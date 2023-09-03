Сериал Навчи мене бачити зорі 1 серия смотреть онлайн от 03.09.2023

Серия 1 | 03.09.2023 | Сезон 1

Смотрите мелодраму о любви Навчи мене бачити зорі 1 серия от 03.09.2023 на сайте СТБ. Трогательная история о любви, измене и трагедии, которая переворачивает жизнь с ног на голову уже ждет вас. Окунитесь с головой в истории двух главных героев – бизнесмена Алексея и учительницы Нади.

Алексей полностью погружен в работу и даже забывает о дне рождения дочери Лизы. Однако вскоре ему придется обратить внимание на свою семью, ведь в ДТП погибает его жена Яна. Связано ли это с тайными играми конкурентов Алексея? Смотрите в сериале Навчи мене бачити зорі 2023.

Надя – школьная учительница Лизы. Она мечтает о своих детях, однако муж против этого. Более того, изменяет Наде с другой. Каждый из главных героев мелодрамы теряет любимых и заставит их жизнь объединиться в сериале Навчи мене бачити зорі 1 серия от 03.09.2023.

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