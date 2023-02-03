Майже одружені 2023 1 серия от 03.02.2023 смотреть онлайн

Серия 1 | 03.02.2023 | 2023

Смотрите онлайн сериал СТБ Майже одружені 2023 1 серия от 03.02.2023 и узнайте поразительную историю Влада и Киры. Подготовка к церемонии молодоженов проходила, как и у всех: невеста нервничает, распорядительница опаздывает, а друг жениха шутит о браке как ловушке для холостяков. Только приметы намекали на что-то плохое во время церемонии. То Кира уронила обручальное кольцо, то черный кот перебежал дорогу подружке Лизе… Неужели свадьба оказалась под угрозой? Смотрите онлайн сериал Майже одружені 2023.

Влад долго ждал момента, когда сможет назвать любимую своей женой. Но вместо обещаний вечной любви Кира призналась в том, что она беременна, и сбежала с собственной свадьбы! Что произошло? Неужели к этому причастно письмо, которое невеста нашла перед торжеством? Скрывает ли она что-то намного страшнее? Узнайте про семейные тайны обеих семей прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Майже одружені 2023 1 серия от 03.02.2023 на сайте телеканала СТБ.

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