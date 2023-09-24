Дім Надії 1 сезон 4 серия смотреть онлайн от 24.09.2023

Серия 4 | 24.09.2023 | Сезон 1

Шокирующая свадьба, угрозы и болезненная правда – смотрите онлайн трогательный сериал Дім Надії 1 сезон 4 серия от 24.09.2023 на сайте телеканала СТБ.

После того как Надя рассказала Андрею правду об отце, парень чувствовал себя полностью разбитым. Героя сериала Дім Надії заставили жениться на женщине, которую он не любит, еще и Дмитрий, оказывается, чужой ему человек. Но так ли это? Может ли правда о прошлом разрушить тёплые отношения отца и сына? Узнайте прямо сейчас.

В 4 серии мелодрамы Дім Надії Смирнов узнал, что Николаю грозит опасность. Как только заключенный вернется из больницы в тюрьму, его могут убить. Неужели Надежда снова потеряет близкого человека? Удастся ли героям восстановить справедливость? Не пропустите финал невероятной истории про силу любви и верности – смотрите онлайн интригующую мелодраму Дім Надії 1 сезон 4 серия от 24.09.2023.

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Смотрите онлайн: сериал Дім Надії 3 серия от 24.09.2023