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Video: Дім Надії 1 сезон 3 серия смотреть онлайн от 24.09.2023

Сериал дім Надії 3 серия от 24.09.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Дім Надії 1 сезон 3 серия уже на сайте СТБ
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Любовный треугольник и тайна Валерии – смотрите онлайн криминальную мелодраму Дім Надії 1 сезон 3 серия от 24.09.2023.

После знакомства со Светланой Андрей осознал, что именно она – его судьба, а отношения с Лерой на самом деле не были настоящей любовью. Но бывшая невеста не смогла смириться с тем, что ее, генеральскую дочь, бросили ради простой медсестры. В мелодраме Дім Надії Лера скрыла от родителей решение Андрея и собралась самостоятельно разобраться с «разлучницей». Поверит ли Света словам Леры? Как на решение сына отреагировал Саенко? И какую страшную тайну расскажет мужу Надя? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн остросюжетный сериал Дім Надії 1 сезон 3 серия от 24.09.2023 на сайте СТБ.

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