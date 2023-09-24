Дім Надії 1 сезон 3 серия смотреть онлайн от 24.09.2023

Серия 3 | 24.09.2023 | Сезон 1

Любовный треугольник и тайна Валерии – смотрите онлайн криминальную мелодраму Дім Надії 1 сезон 3 серия от 24.09.2023.

После знакомства со Светланой Андрей осознал, что именно она – его судьба, а отношения с Лерой на самом деле не были настоящей любовью. Но бывшая невеста не смогла смириться с тем, что ее, генеральскую дочь, бросили ради простой медсестры. В мелодраме Дім Надії Лера скрыла от родителей решение Андрея и собралась самостоятельно разобраться с «разлучницей». Поверит ли Света словам Леры? Как на решение сына отреагировал Саенко? И какую страшную тайну расскажет мужу Надя? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн остросюжетный сериал Дім Надії 1 сезон 3 серия от 24.09.2023 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн: Все сериалы СТБ

Смотрите онлайн: сериал Дім Надії 2 серия от 24.09.2023