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Video: Дім Надії 1 сезон 2 серия смотреть онлайн от 24.09.2023

Сериал дім Надії 2 серия от 24.09.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Дім Надії 1 сезон 2 серия уже на сайте СТБ
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Серия 2 | 24.09.2023 | Сезон 1

Насладитесь продолжением остросюжетной мелодрамы про украденное счастье – смотрите онлайн драматический сериал Дім Надії 1 сезон 2 серия от 24.09.2023 на сайте телеканала СТБ.

Во 2 серии сериала Дім Надії вы ближе познакомитесь с Андреем и Еленой, уже взрослыми детьми Надежды. Андрей недавно завершил учебу и начал полицейскую карьеру в тюрьме, где работает его отчим. Но такое решение юноши разгневало его девушку Киру. Она пять лет ждала, пока возлюбленный сделает ей брачное предложение, но вместо этого Андрей полностью посвятил себя работе. Почему семья генерала торопит Андрея со свадьбой? Как сложилась жизнь у Елены? И удастся ли Николаю увидеться со своими детьми? Узнайте все ответы на эти вопросы прямо сейчас – смотрите онлайн мелодраму Дім Надії 1 сезон 2 серия от 24.09.2023.

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Смотрите онлайн: сериал Дім Надії 1 серия от 24.09.2023

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