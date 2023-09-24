Дім Надії 1 сезон 1 серия смотреть онлайн от 24.09.2023

Серия 1 | 24.09.2023 | Сезон 1

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Когда-то Надежда доверилась любимому мужчине, который пообещал навсегда покончить с уголовным прошлым ради своей семьи. Николай нашел законную работу и распрощался с бывшими друзьями, поэтому главная героиня сериала Дім Надії поверила в их светлое общее будущее. Но этим мечтам не суждено было сбыться… Что произошло с супругами? Почему Надежда осталась совсем одна с двумя детьми? И от чего она сбежала в далекий город, сжегши документы? Насладитесь историей про вечную любовь, дружбу и справедливость – смотрите онлайн сериал Дім Надії 1 сезон 1 серия от 24.09.2023 на сайте СТБ.

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