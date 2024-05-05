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Video: Аметистова сережка 1 сезон 1 серия: смотреть онлайн

Смотреть онлайн Аметистова сережка 1 сезон 1 серия от 05.05.2024. Сериал Аметистова сережка 1 сезон 1 серия смотреть онлайн на сайте СТБ
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Серия 1 | 05.05.2024 | Сезон 1

Сериал Аметистова сережка 1 сезон 1 серия от 05.05.2024 покажет счастливую, на первый взгляд, супружескую жизнь Виктора и Евгении. Смотрите онлайн на сайте СТБ!

Виктор и Евгения уже больше года живут вместе и ждут ребенка. Пара выглядит влюбленной и счастливой. Проблем нет и с работой. Евгения работает акушером-гинекологом, а Виктор – финансовым аналитиком. Казалось бы, что все идеально. Но одна проблема все же есть. Что может разрушить счастье Виктора и Евгении? Покажет сериал Аметистова сережка.

Не все, что кажется идеальным, является таковым на самом деле. Что побудило Виктора, неизвестно, но мужчина завел себе любовницу. С Анной он познакомился на работе, и простая интрижка переросла в нечто большее. Мужчина уверял девушку, что планирует развестись и очень ее любит. А Евгения даже не подозревала об измене, ведь Виктор рассказывал, что много работает. К чему приведет измена? Действительно ли Виктор бросит беременную Евгению? Чтобы узнать, смотрите онлайн мелодраму Аметистова сережка 1 сезон 1 серия на сайте СТБ.

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