Сериал Аля 4 серия смотреть онлайн от 27.08.2023

Серия 4 | 27.08.2023 | Сезон 1

Неужели Алю заберет к себе жестокая тетя Насти? Смотрите онлайн сериал Аля 4 серия от 27.08.2023 на сайте СТБ, чтобы увидеть невероятный финал мелодрамы про семью.

Аля принесла свет в жизнь Андрея Донина, поэтому он отчаялся после встречи с Марией Степановной, тетей Насти. В сериале Аля женщина заявила, что обратится в полицию, если Донин не согласится ежемесячно платить счета за ее молчание. Что Андрей сможет противопоставить правоохранительным органам, ведь официально для Али он никто? И узнает ли врач об ужасном соглашении Риты и Марии? Смотрите прямо сейчас.

В 4 серии мелодрамы Аля состояние Насти очень ухудшилось, поэтому перед врачами предстал тяжелый выбор: дождаться операции Донина или отключить пациентку от аппарата искусственного дыхания. Сам Андрей даже не догадывается, что от него зависит жизнь мамы Али, ведь Рита спрятала медицинскую карточку Насти. Неужели совсем скоро произойдет трагедия? Сможет ли Аля встретить обоих своих родителей? И удастся ли Андрею понять, кого он любит на самом деле? Смотрите онлайн сериал Аля 4 серия от 27.08.2023 на сайте СТБ.

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