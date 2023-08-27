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Video: Сериал Аля 3 серия смотреть онлайн от 27.08.2023

Сериал Аля 3 серия от 27.08.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Аля 3 серия от 27.08.2023 уже на сайте СТБ
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Серия 3 | 27.08.2023 | Сезон 1

Бегство, спасение и новая беда в жизни девочки – смотрите онлайн трогательный сериал Аля 3 серия от 27.08.2023 на сайте СТБ!

Аля сбежала посреди ночи из-за того, что Маргарита назвала ее подкидышем. Девочка отправилась в парк, где она потерялась и сильно испугалась. Вместо предложения помощи прохожие натравили на заблудшего ребенка полицию, но ее, к счастью, нашла Татьяна. В сериале Аля 3 серия Таня вместе с девочкой попала в отделение полиции, ведь у нее не было необходимых документов. А когда в полицию приехал Донин, ситуация не решилась, ведь Аля побоялась назвать Андрея своим дедушкой. Неужели девочку заберет ювенальная полиция? Что дальше будет с маленькой Алей? И какая родственница неожиданно появится в жизни малышки? Смотрите онлайн мелодраму Аля 3 серия от 27.08.2023, чтобы узнать про новые жестокие планы Маргариты.

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