Сериал Аля 2 серия смотреть онлайн от 27.08.2023

Серия 2 | 27.08.2023 | Сезон 1

Может ли искренность покорить сердца? Смотрите онлайн мелодраматический сериал Аля 2 серия от 27.08.2023!

Андрею пришлось взять на себя ответственность за маленькую Алю, пока его сын гастролирует. И врачу это действительно дается нелегко, ведь своенравную, активную и сообразительную Алю на стул не посадишь и сыром с плесенью не накормишь. В мелодраме Аля девочка стала неприятным сюрпризом для невесты своего новоиспеченного дедушки. Рита сразу же невзлюбила внучку Донина и решила сделать все, чтобы избавиться от этого «несчастья». Насколько далеко готова зайти красавица ради своих целей? Выжила ли Настя после обморока? И почему Любовь Федоровна сбежала из больницы? Узнайте ответы на все вопросы прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Аля 2 серия от 27.08.2023 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн сериал Аля – все серии

Смотрите онлайн: сериал Аля 1 серия от 27.08.2023