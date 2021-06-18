Смотрите онлайн сериал Жизнь прекрасна 2 серия от 18.06.2021 на сайте СТБ. Лена в слезах рассказывает маме, что Кирилл ее бросил. Девушка не понимает, почему парень так поступил, ведь у них было все замечательно. И Светлана вынуждена рассказать дочери о том, что ее связывает с отцом Кирилла и почему Виктор вероятно будет против брака своего сына с Леной.

Во 2 серии мелодрамы Жизнь прекрасна 2021 у Светланы появляется еще одна проблема – скоро отец Лены перестанет платить алименты и им не на что будет жить. Дочь советует маме попробовать себя в ресторанном бизнесе, ведь Светлана чудесно готовит. Женщина начинает предлагать свои услуги различным заведениям, но ей везде отказывают. Однако возле одного из ресторанов Светлану ждет счастливый случай… Какой сюрприз судьба приготовила для главной героини? Смотрите прямо сейчас в многосерийном фильме Жизнь прекрасна 2 серия от 18.06.2021 на сайте СТБ.

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