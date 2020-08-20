Узнайте в 4 серии сериала Здравствуй, папа!, чем закончилась история Максима, Паши и Тани. После аварии женщину привезли в больницу. Врачи говорят, что беспокоиться не о чем, но Таня все равно волнуется. А что, если бы она не выжила? Она решает, что сыну лучше узнать о том, что Максим – его настоящий отец. Однако Паша воспринимает эту новость не очень хорошо, ведь он думает, что мама и папа обманывали его.

В 4 серии сериала Здравствуй, папа! Красовский понял, что его покушение на жизнь Тани сорвалось из-за Марченко. Теперь у него возник новый план: настроить Татьяну против Макса и нацелиться на ее сына. Узнайте подробности в сериале Здравствуй, папа! 4 серия онлайн.

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