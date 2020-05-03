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Узнайте в 4 серии сериала Здравствуй, папа!, чем закончилась история Максима, Паши и Тани. После аварии женщину привезли в больницу. Врачи говорят, что беспокоиться не о чем, но Таня все равно волнуется. А что, если бы она не выжила? Она решает, что сыну лучше узнать о том, что Максим – его настоящий отец. Однако Паша воспринимает эту новость не очень хорошо, ведь он думает, что мама и папа обманывали его.
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