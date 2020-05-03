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Video: Здравствуй, папа: 3 серия смотреть онлайн — 03.05.2021

Смотреть онлайн сериал Здравствуй, папа - 3 серия от 03.05.2021. Украинский фильм Здравствуй, папа серия 3 уже на сайте
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Здравствуй, папа! | 03.05.2021 | 2021

В 3 серии сериала Здравствуй, папа! Красовский продолжает угрожать Тане и даже подсылает к ней своих людей. Женщина отчаянно пытается спасти свой бизнес и семью. Больше всего она боится за Пашу, поэтому не разрешает мальчику ходить по улице без присмотра. Рядом с ним всегда находится либо мама, либо бабушка. А Паше хочется общаться с Максимом, хотя его мама против.

Максим в 3 серии мелодрамы Здравствуй, папа! старается стать ближе к мальчику. Он уже потерял одного сына и поэтому хочет присутствовать в жизни второго во что бы то ни стало. Когда у Паши возникают проблемы в школе, гонщик приходит к нему на помощь. Смотрите прямо сейчас в сериале Здравствуй, папа! 3 серия онлайн.

Смотреть онлайн все серии сериала Здравствуй, папа!

Смотреть онлайн сериал Здравствуй, папа! – 4 серия от 03.05.2021

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