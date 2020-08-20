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Video: Здравствуй, папа: 2 серия смотреть онлайн – 20.08.2021

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Здравствуй, папа! | 20.08.2021 | 2021

Таня во 2 серии сериала Здравствуй, папа! пытается справиться сразу с двумя проблемами. С одной стороны – медиа-атака на ее бизнес. Таня много лет шла в успеху, и победа в тендере стала для нее важным событиям. Однако теперь она столкнулась с неожиданными проблемами. Сначала ее компанию обвинили в вырубке деревьев, потом – в использовании некачественных материалов при строительстве ТРЦ. Таня и Андрей стараются спасти репутацию бизнеса, но за гневными статьями в СМИ стоит человек из прошлого женщины. Кто он и почему хочет уничтожить дело жизни Тани? Узнайте во 2 серии сериала Здравствуй, папа!

В то же время Татьяна пытается справиться с Пашкой, который стал совсем не управляемым. Сначала он снова подрался в школе, потом сбежал и перестал отвечать на звонки. Мальчик не может смириться с мыслью о том, что мама все это время врала ему. Что будет делать Таня? И узнает ли Макс правду о том, что он – настоящий отец Паши? Смотрите в сериале Здравствуй, папа! 2 серия онлайн.

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Смотреть онлайн сериал Здравствуй, папа! – 3 серия от 20.08.2021

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