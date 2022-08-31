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Video: Выбор матери: 4 серия смотреть онлайн – 31.08.2022

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Выбор матери | 29.08.2022 | 2022

В 4 серии от 31.08.2022 сериала Выбор матери произошло воссоединение семьи. Женя наконец-то счастлива: она собрала всех своих детей под одной крышей. Лена согласилась погостить у приемной матери до тех пор, пока не уедет в Голландию.

Женя попросила Карину и Дениса, чтобы они не рассказывали Лене о ее проблемах со здоровьем. Женщина десять лет не видела приемную дочь и не хочет начинать общение с новостей о скорой смерти.

Лена взяла у матери деньги. На них она наконец-то смогла заказать поддельные документы для Инны.  Но есть одна проблема: они будут готовы только через неделю. Все это время Лене придется скрывать девочку не только от правоохранителей, но и от собственной семьи.

Не пропустите продолжение истории – смотрите сериал Выбор матери 4 серия от 31.08.2022 онлайн.

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