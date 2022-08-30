Выбор матери 3 серия смотреть онлайн — 30.08.2022

Выбор матери | 29.08.2022 | 2022

Смотрите продолжение истории Инны Марчук в 3 серии от 30.08.2022 сериала Выбор матери на официальном сайте СТБ! Елена и Инна пустились в бега. Девочка заболела и пока что не готова к долгой дороге. Беглянкам приходится скрываться, ведь Инну уже ищет милиция.

Школьная медсестра Тамара дала показания следователям. Она рассказала о следах побоев, которые видела на теле девочки. Молодая сотрудница правоохранительных органов Виктория решила еще раз допросить Марину Марчук и ее сожителя Михаила.

Михаил хочет, чтобы дело закрыли. Для этого Марина даст интервью журналистам, в котором обвинит следователей в бесчеловечном отношении к скорбящей матери. Удастся ли парочке отвести от себя подозрения? Что будут делать Лена и Инна, когда увидят Марину в новостях? Смотрите в сериале Выбор матери 3 серия от 30.08.2022 онлайн

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Смотреть онлайн сериал Выбор матери – 4 серия от 31.08.2022