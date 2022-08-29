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Video: Выбор матери: 2 серия смотреть онлайн – 29.08.2022

Смотреть онлайн сериал Выбор матери - 2 серия от 29.08.2022. Многосерийный фильм Выбор матери серия 2 уже на сайте СТБ
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Выбор матери | 29.08.2022 | 2022

В сериале Выбор матери 2 серия от 29.08.2022 маленькая Инна наконец-то решилась рассказать страшную правду своей защитнице Елене. Накануне ее побега из дома мамин поклонник, лучший работник полиции Михаил, пригрозил убить девушку! Но учительницу больше всего потрясла причина – Инна случайно выключила игровую приставку. Чтобы спасти себе жизнь, девочка дождалась ухода родителей-садистов, а потом через окно убежала из дома прямо в квартиру Елены. Сможет ли женщина помочь Инне до своего отъезда в Амстердам? Покажет 2 серия Выбор матери (2022).

А вот пьяная и веселая парочка Марины и Михаила не слишком расстроилась отсутствием маленького «препятствия». Более того, они начали планировать совместный отдых, вить семейное гнездышко и вести активную сексуальную жизнь. Однако не пожалеют ли родители о своем легкомыслии? Ответ смотрите онлайн в сериале Выбор матери 2 серия от 29.08.2022 на сайте СТБ!

Смотреть онлайн все серии сериала Выбор матери

Смотреть онлайн сериал Выбор матери – 3 серия от 29.08.2022

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