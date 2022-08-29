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Video: Выбор матери: 1 серия смотреть онлайн – 29.08.2022

Смотреть онлайн сериал Выбор матери - 1 серия от 29.08.2022. Многосерийный фильм Выбор матери серия 1 уже на сайте СТБ
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Выбор матери | 29.08.2022 | 2022

Не пропустите премьеру нового драматического сериала 2022 от СТБ – Выбор матери. Серия 1 от 27.07.2020 познакомит вас с историей цветочницы Елены Гончар, которая должна искать себе новую работу. Дело всей его жизни – оранжерею – закрыли, а времени на поиски чего-то нового крайне мало. Единственная надежда на зарубежные научные центры, а пока Елена ждет письмо, она устроилась в местную школу учительницей начальных классов…

В 1 серии Выбор матери Лена обратила внимание на свою ученицу Инну Марчук. Девочка очень отличалась от своих сверстников: неухоженный внешний вид, грязная одежда и испуганный взгляд. Почему об Инне никто не заботится? Возможно, у нее нет родителей?

Однако не только вид ученицы заставил Елену переживать за нее. После уроков женщина встретила Инну в темном парке. Там она искала стеклянные бутылки для бездомного и собирала флаеры. Учительница сразу повела ее домой, однако там никого не было. Куда исчезли родители девочки? Подробности тяжелой судьбы маленькой Инны смотрите онлайн в сериале Выбор матери 1 серия от 29.08.2022.

Смотреть онлайн все серии сериала Выбор матери

Смотреть онлайн сериал Выбор матери – 2 серия от 29.08.2022

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