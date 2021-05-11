В сериале Все не случайно 3 серия от 11.05.2021 Саша узнала, что она дочь Олега Полянского. Бабушка девочки, которая никогда не любила неблагополучную невестку, натолкнула внучку на мысль: Маша закрутила интрижку с Полянским и изменила мужу.

В 3 серии мелодрамы Все не случайно жена Полянского сразу же вызвала Сашу на разговор. Чтобы правда не так болезненно поразила девушку, Анна устроила новоиспеченной дочери шопинг и воплотила в реальность все ее желания.

В сериале Все не случайно 2021 правда не затаилась и от Вари. Родители оберегали дочь от шока, ведь переживали за ее состояние после выхода из комы. Но судьба пошла наперекор, и вскоре девушка узнала, что так тщательно скрывали родители.

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— Как изменились жизни Вари и Саши после бенефиса правды?

— Какую ловушку подготовила семья Полянских для Маши?

— Почему женщина рисковала потерять дочь?

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Смотреть онлайн сериал Все не случайно – 4 серия от 11.05.2021