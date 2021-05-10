Смотрите сериал Все не случайно 2 серия от 10.05.2021 на сайте СТБ. Не пропустите продолжение запутанной жизненной истории, которая переплела судьбы двух семей.

Олег узнал правду, которая кардинально перевернула его жизнь. Дочь Варя впала в кому и нуждалась в срочном переливании крови, но Анна и Олег не могли помочь своей девочке. Во 2 серии мелодрамы Все не случайно врачи сообщили: Варя не их биологический ребенок!

Олег не мог рисковать состоянием своей родной кровинки, поэтому воспользовался связями и узнал, кто настоящая мать девушки. В сериале Все не случайно 2021 этой женщиной оказалась новоиспеченная знакомая Маша! Прибытие спасительницы пошло на пользу девочке, и вскоре она пришла в себя.

Смотрите сериал Все не случайно 2 серия от 10.05.2021, чтобы узнать:

— Что почувствовала Маша, когда впервые прикоснулась к Варе?

— Как ее присутствие повлияло на девочку?

— Неужели Олег рассказал женщине обескураживающую правду?

Смотреть онлайн все серии сериала Все не случайно