Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Спіймати Кайдаша: 9 серия смотреть онлайн – 28.04.2022

Смотреть онлайн сериал Поймать Кайдаша - 9 серия от 28.04.2022. Украинский драматический фильм Поймать Кайдаша серия 9 уже на сайте
Смотрите также
Спіймати Кайдаша |Серия 8 |27.04.2022| 2022
Спіймати Кайдаша: 8 серия смотреть онлайн – 27.04.2022...
Спіймати Кайдаша |Серия 7 |26.04.2022| 2022
Спіймати Кайдаша: 7 серия смотреть онлайн – 26.04.2022...
Спіймати Кайдаша |Серия 6 |25.04.2022| 2022
Спіймати Кайдаша: 6 серия смотреть онлайн – 25.04.2022...
Спіймати Кайдаша |Серия 5 |21.04.2022| 2022
Спіймати Кайдаша: 5 серия смотреть онлайн – 21.04.2022...
Спіймати Кайдаша |Серия 4 |20.04.2022| 2022
Спіймати Кайдаша: 4 серия смотреть онлайн – 20.04.2022...
Спіймати Кайдаша |Серия 3 |19.04.2022| 2022
Спіймати Кайдаша: 3 серия смотреть онлайн – 19.04.2022...
  • Сериалы
  • 2022
  • Спіймати Кайдаша: 9 серия смотреть онлайн – 28.04.2022
Спіймати Кайдаша | 28.04.2022 | 2022

Від Нового року у героїв Спіймати Кайдаша серії 9 від 28.04.2022 багато очікувань. Таня чекає, коли саме вони з Артемом і дітьми переїдуть у нову хату. Але не знає, що часто на будівництво дехто заглядає й залишає під порогом заговорені на горе волосся. Мати Мотрі прийняла до себе дочку і зятя, які повернулися з міста, і чекає, коли ж вони розлучаться. У Лавріна в сім’ї скоро поповнення. А Карпо п’є через відсутність роботи. Але йому залишилося недовго заглядати в чарку, адже його примітив новий керуючий Федір Вікторович, представник кандидата в президенти. Він пропонує Кайдашенку хороші гроші за те, що той буде агітувати народ і обіцяти повернення Радянського Союзу. До чого призведе зміна влади в селі? Дивіться онлайн 9 серію Спіймати Кайдаша.

Дивитися онлайн всі серії серіалу Спіймати Кайдаша

Дивитися онлайн серіал Спіймати Кайдаша – 10 серія від 28.04.2022

Спасибо!

Теперь редакторы в курсе.

Закрыть