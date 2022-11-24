Поймать Кайдаша: 9 серия смотреть онлайн — 24.11.2022

Спіймати Кайдаша | 24.11.2022 | 2022

От Нового года у героев Спіймати Кайдаша серии 9 от 09.03.2020 много ожиданий. Таня ждет, когда же они с Артемом и детьми переедут в новую хату. Но не знает, что часто на стройку кое-кто заглядывает и оставляет под порогом заговоренные на горе волосы. Мать Мотри приняла к себе вернувшихся из города дочь и зятя и ждет, когда же они разведутся. У Лаврина в семье скоро пополнение. А Карпо пьет из-за отсутствия работы. Но ему осталось недолго заглядывать в рюмку, ведь его заприметил новый управляющий Федор Викторович, представитель кандидата в президенты. Он предлагает Кайдашенку хорошие деньги за то, что он будет агитировать народ и обещать возвращение Советского Союза. К чему приведет смена власти в селе? Смотрите онлайн 9 серию Спіймати Кайдаша.

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Смотреть онлайн сериал Спіймати Кайдаша – 10 серия от 25.11.2022